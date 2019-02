20 febbraio 2019- 09:42 Francia: Salvini, 'spero di incontrare presto ministro Castaner'

Roma, 20 feb. - (AdnKronos) - Il ministro dell'Interno francese Christophe Castaner "l'ho invitato, mi ha detto che una volta riannodati i rapporti diplomatici ci saremmo visti. Quindi son pronto ad andare io a Parigi e l'ho invitato a Roma, perchè c'è il dossier che mi sta particolarmente a cuore dei 15 terroristi italiani che sono in vacanza da una vita in Francia, che invece mi piacerebbe potessero tornare in Italia. Spero di incontrarlo presto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di 'Agorà' su Raitre.