13 dicembre 2018- 21:55 Francia: sindaco Strasburgo, attentatore ucciso, grande sollievo

Roma, 13 dic. (AdnKronos) - L'annuncio dell'uccisione di Cherif Chekatt, intorno alle 21 dopo uno scontro a fuoco con la Polizia francese rue du Lazaret, vicino al quartiere di Neudorf, "è un grande sollievo. E' ottima notizia che permetterà ai cittadini di ritrovare più facilmente le loro abitudini, il loro modo di vita e i propri valori". Così il sindaco di Strasburgo, Roland Ries ai microfoni della radio francese 'France Info', commentando l'uccisione dell'autore dell'attentato di martedì sera. "Avevamo già deciso di riaprire il mercatino di Natale. Questa notizia ci conforta nella nostra decisione. La minaccia pesava come una spada di Damocles e perturbava i cittadini. Aumenteremo la sicurezza al mercatino ma la logica generale resta la stessa".E' chiaro, aggiunge il sindaco di Strasburgo, "che c'è una concentrazione nella nostra area" di persone pericolose "forse a causa della vicinanza con il confine. E' chiaro che le cose non si fermano dall'oggi all'indomani. Intanto siamo felici per l'esito della vicenda. Ora possiamo tornare alle nostre abitudini di vita. E' la nostra cultura, il nostro modo di vita che è preso di mira dai terroristi".