6 febbraio 2019- 20:58 Francia: su M5S gilet gialli divisi, Levavasseur a Chalencon 'ti sei montato testa'

Parigi, 6 feb. (AdnKronos) - "Lo scambio è stato molto cordiale. Ci rendiamo conto che ci sono molti punti in comune tra la nostra impostazione e il Movimento 5 Stelle che è nato dalle stesse rivendicazioni del popolo". Così a 'Le Monde' Christophe Chalençon, uno dei leader dei gilet gialli del 'Ralliement d'initiative citoyenne' (Ric) che raggruppa una parte del movimento dei 'gilet gialli' che ha deciso di presentarsi alle prossimi elezioni europee di maggio 2019 e che ieri ha incontrato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in Francia. "Abbiamo paragonato le nostre piattaforme rispettive, parlato del modo in cui erano strutturate. E' stato molto interessante", sottolinea Chalençon.Sempre al quotidiano francese, l'altra leader del Ric, Ingrid Levavasseur contesta il ruolo di Chalençon che non può essere definito portavoce. "E' totalmente falso. Non è il portavoce, si è montato la testa. Si è messo in avanti davanti agli italiani", spiega a 'Le Monde' Levavasseur precisando di essere stata informata solo poco tempo prima dell'incontro al quale era contraria. "Non sapevo che c'erano stati dei contatti. Ma avevo detto che era fuori questione incontrarli in questo momento, in queste condizioni e in presenza di persone esterne alla lista. Ho detto: prima costruiamo la nostra lista".