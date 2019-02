6 febbraio 2019- 20:58 Francia: su M5S gilet gialli divisi, Levavasseur a Chalencon 'ti sei montato testa' (2)

(AdnKronos) - Levavasseur si dice "esterrefatta" : "è orribile, è un'usurpazione totale. Contrasta tutto il nostro lavoro. E' il mondo degli squali che si invita nel cuore del nostro progetto. E' veramente terribile", sottolinea ancora. Nonostante la presenza di altri membri del Ric, Levavasseur sostiene che l'incontro "non ha nessun legame con il Ric".Frederic Mestdjian, un altro dei gilet gialli nella liste del Ric e presente all'incontro, spiega che Chalençon ha organizzato l'incontro "in modo unilaterale": "siamo stati informati all'ultimo momento e ci siamo recati in urgenza all'incontro per vedere che cosa si sarebbe detto e per rispetto per questi uomini politici che erano sorpresi di non vedere Ingrid Levavasseur".