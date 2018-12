11 dicembre 2018- 10:04 Francia: Tajani, Ue severa con misure Macron ma situazione diversa da Italia

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "L'Italia ha un debito pubblico molto superiore a quello della Francia, ma la Francia ha tutta una politica fiscale per ridurre le tasse nei confronti delle imprese. Non è che tutto quello che fa Macron va bene, però la situazione è completamente diversa a quella italiana". Lo sottolinea Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ospite di 'Mattino 5', a proposito delle nuove misure annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron e del rischio che possano essere in contrasto con le regole di bilancio dell'Ue. "Detto questo -aggiunge Tajani- se bisogna essere severi con la Francia si sia severi con la Francia come bisogna essere severi con la Germania. Da commissario europeo ho aperto procedure di infrazione e ho sempre vinto anche quando la Germania ha ricorso alla Corte di giustizia. Quindi le regole debbono essere uguali per tutti".