22 gennaio 2019- 19:39 Francia: Toia (Pd), 'da sovranisti becera propaganda'

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - “Ancora una volta gli esponenti del governo sovranista italiano buttano a mare il patrimonio di relazioni esterne dell'Italia per fare una becera propaganda interna di breve durata. Dopo aver insultato per mesi la Commissione europea, con l'unico risultato di farsi bocciare e riscrivere la legge di Bilancio, ora i giallo-verdi si inventano una insensata guerra diplomatica con la Francia per avere un nemico esterno da additare e sperare di recuperare i propri elettori delusi. Il conto come al solito lo pagano gli italiani in termini di crescente isolamento internazionale, visto che neanche i nuovi amici sovranisti dei Paesi dell'Est sono disposti ad aiutarci quando serve". Lo afferma Patrizia Toia, capo della delegazione Pd al Parlamento europeo.