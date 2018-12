11 dicembre 2018- 22:07 **Francia: Toia, siamo tutti qui in Parlamento, forse ci passeremo la notte**

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - "Siamo tutti qui all'Europarlamento. Non abbiamo notizie di quando potremo uscire. Credo che ci passaremo la notte. E comunque finchè non avremo la certezza che la città è agibile, sotto controllo, non credo che uscirà nessuno. Al momento il Parlamento è popolatissimo". Patrizia Toia, capodelegazione Pd al parlamento europeo a Strasburgo, racconta così all'Adnkronos quanto sta accadendo. "I nostri sono tutti al sicuro e anche i colleghi dei 5 Stelle con cui ho parlato. Siamo quasi tutti qui in Parlamento. Qualcuno è fuori come Simona Bonafè che è chiusa in un ristorante e non la fanno uscire. Sappiamo che uno o più attentatori sono in fuga", riferisce Toia. "Oggi e poi quanto accaduto a Brullexes... Non so tutto questo fa sentire quanto siamo vulnerabili. Pensi che è arrivata la notizia dell'attentato mentre eravamo riuniti, il gruppo dei Socialisti e Democratici, perchè stavamo discutendo la relazione proprio della commissione speciale sul terrorismo. Ora cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, se la città è al sicuro ma abbiamo notizie molto frammentarie".