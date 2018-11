25 novembre 2018- 11:49 Francia: tra 2008 e 2016 da riforme sociali e fiscali -500 euro per famiglie

Parigi, 25 nov. (AdnKronos) - Le riforme fiscali e sociali in Francia negli ultimi anni hanno avuto un forte impatto sul reddito delle famiglie transalpine e probabilmente hanno contribuito a quel clima di tensione sociale che si respira nel Paese e alla protesta dei 'gilet gialli' che sono contrari ai rincari del prezzo dei carburanti deciso dal Governo. Tra 2008 e 2016 le misure introdotte dai successivi governi, infatti, hanno ridotto il reddito disponibile delle famiglie francesi di 14,3 miliardi di euro, circa 500 euro per famiglia. Il rapporto pubblicato nei giorni scorsi dall'Insee, l'istituto di statistica francese, evidenzia che senza le riforme intraprese in quel periodo "il reddito medio disponibile delle famiglie sarebbe stato superiore dell'1,4% nel 2016" rispetto a quello che è stato.L'aumento delle tasse sul reddito e sul patrimonio e dei contributi, si rileva nel rapporto, hanno fatto perdere in media 750 euro a famiglie. Le misure relative alle prestazioni sociali invece hanno fatto guadagnare in media 250 euro.