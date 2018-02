FRANCIA: UBER, TRIBUNALE CONFERMA AUTISTI SONO LAVORATORI AUTONOMI

8 febbraio 2018- 17:50

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Gli autisti che utilizzano Uber sono liberi di scegliere se, quando e dove guidare, non sono soggetti a turni o ad orari minimi di lavoro. Questa sentenza in Francia ribadisce che gli autisti che utilizzano l'app di Uber hanno totale flessibilità e sono di fatto lavoratori autonomi. Continueremo a lavorare a pieno ritmo per offrire a tutti gli autisti la migliore esperienza possibile". Ad affermarlo in una nota è Uber dopo che il Tribunale del Lavoro francese si è espresso in merito a un caso relativo all'inquadramento di un autista Uber (attivo come driver sulla piattaforma per circa 2 anni tra ottobre 2014 e luglio 2016). La Corte ha respinto tutte le richieste da parte dell'accusa e riconosciuto la totale flessibilità e libertà di operare autonomamente da parte del driver, cosa che va in conflitto con la richiesta di essere soggetto ad un contratto di lavoro dipendente, osserva la società.