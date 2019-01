7 gennaio 2019- 15:56 Francia: Usb a Di Maio e Salvini, giù le mani dai Gilets Jaunes

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - "La sortita dei due leader del governo italiano a sostegno dei gilet gialli francesi è grottesca. Chi si dice al fianco di chi, da novembre del 2018, invade le piazze e manifesta la propria collera contro l’establishment francese, sta attuando né più né meno le stesse politiche di Macron anche se mascherate da 'cambiamento'". Ad affermarlo in una nota è l'Usb commentando le dichiarazioni dei vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini."La necessità di trovare una sponda d’oltralpe per le prossime elezioni europee fa fare piroette politiche inusitate a chi ha appena varato un decreto sicurezza che oltre ad attaccare i migranti, inasprisce le pene per chi, lottando, improvvisa blocchi stradali, occupazioni di case e di aziende, cioè esattamente quanto stanno mettendo in campo le masse popolari francesi giunte al loro VIII atto di ribellione", sottolinea l'Usb.