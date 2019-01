22 gennaio 2019- 18:32 Francia-Germania: Lollobrigida, vogliono Ue a loro uso e consumo

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - Francia e Germania oggi hanno siglato ad Aquisgrana un trattato bilaterale, una sorta di direttorio che di fatto si prefigge di condizionare e decidere le sorti dell'Unione in materia di politica estera, difesa, sicurezza, diplomazia, politica energetica, perfino esportazione degli armamenti. In sostanza l'accordo firmato da Merkel e Macron va a costituire un SuperStato all'interno della stessa Unione europea. In tutto questo, l’Italia come si pone?” Lo chiede il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. “Ci assillano da anni con termini come 'integrazione', 'accoglienza', 'unione', ma con la firma di oggi confermano quel che abbiamo sempre sostenuto: Francia e Germania vogliono una Ue a loro uso e consumo. E’ arrivato il momento -conclude Lollobrigida- di dire basta e di cambiare le regole. Lo faremo a partire dal 26 maggio”.