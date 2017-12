FRONTALE AUTO CONTRO BUS: UN MORTO NEL PADOVANO

6 dicembre 2017- 20:05

Padova, 6 dic. (AdnKronos) - Scontro frontale tra un’auto e un pullman di linea a Borgoricco, vicino a Padova. Alle 16:50 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma per uno scontro frontale tra un’auto e un pullman di linea: deceduta la conducente della vettura, ferito l’autista del bus e alcuni passeggeri. La squadra di Cittadella ha estratto la donna 64 enne, rimasta incastrata all’interno della Fiat Punto, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem 118 ne ha dovuto dichiarare la morte. L’autista, rimasto ferito, e alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.