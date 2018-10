12 ottobre 2018- 13:41 Fs: a Trieste in anteprima i nuovi treni rock e pop per pendolari

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane, attraverso la controllata Trenitalia, è fortemente impegnato nel rilancio del trasporto regionale e pendolare, mettendo al centro della filiera industriale le esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi per motivi di lavoro, studio e turismo. Sarà la grande sfida per i prossimi cinque anni che vede, a livello nazionale, un maxi investimento di sei miliardi di euro in nuovi treni regionali. I modelli in scala reale dei nuovi treni regionali Rock e Pop sono stati presentati questa mattina in piazza Unità, a Trieste, nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando da Orazio Iacono, Amministratore Delegato di Trenitalia e Wanda Ternau, Consigliere di Amministrazione del Gruppo FS Italiane al Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e al Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga. La tappa nel capoluogo giuliano, in occasione della 50a Barcolana, è l’undicesima del road show di Trenitalia che sta toccando le principali piazze italiane per far conoscere i nuovi treni a cittadini e pendolari.Fino a domenica tutti potranno salire a bordo per conoscere e valutare nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tecnologiche dei nuovi Rock e Pop: dalla cabina di guida ai nuovi sedili, dalle toilette alla postazione per i passeggeri in carrozzina, dai monitor di bordo ai portabici, il tutto assemblato, a scopo illustrativo, in una sezione di treno inferiore ai 20 metri.