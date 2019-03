7 marzo 2019- 15:49 Fs: agevolazioni Trenitalia per mostra Verrocchio, maestro di Leonardo

Roma, 7 mar. (AdnKronos) - Offerta 2x1 per le persone in viaggio con Trenitalia che visiteranno la mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo, in programma dal 9 marzo al 14 luglio a Palazzo Strozzi di Firenze. Trenitalia (gruppo FS Italiane) è partner dell’evento e ai suoi clienti è riservato l’ingresso con una particolare promozione sul biglietto. I titolari di CartaFreccia, in formato digitale o cartaceo, possessori di un titolo di viaggio delle Frecce (Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) con destinazione Firenze potranno accedere all’esposizione in due al prezzo di una sola persona. Per usufruire dell’Offerta 2x1 è necessario che la data del viaggio sia antecedente al massimo di cinque giorni dalla visita alla mostra. La medesima promozione sarà valida anche per le persone che viaggiano sui treni regionali, previa esibizione di abbonamento utile per viaggiare in Toscana alla biglietteria di Palazzo Strozzi. Con il sostegno alla mostra Verrocchio, il maestro di Leonardo, il Gruppo FS Italiane conferma il suo impegno a favore del mondo della cultura a fianco di importanti istituzioni. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese.