22 ottobre 2018- 14:34 Fs: al via 'concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (4)

(AdnKronos) - "Il Campus delle Arti di Brera destinato all’interno dello spazio dell’ex scalo ferroviario Milano Farini è un’occasione storica sia per l’ampliamento di un’Istituzione di alta formazione quale appunto l’Accademia di Brera ma anche un’opportunità per la città di Milano, giacché una vasta area verrà nobilitata da un concreto progetto didattico e culturale al servizio non solo della comunità milanese, ma di tutto il Paese, fiero di essere nei secoli depositario di un brand così fortemente prestigioso come l’Accademia di Belle arti di Brera", rileva Livia Pomodoro Presidente Accademia di Belle Arti di Brera. "Il ‘Concorso Farini’, promosso da Fs Sistemi Urbani e Coima Sgr sulla base dell’accordo di Programma con il Comune di Milano e Regione Lombardia, è un concorso privato ma di grande rilevanza pubblica che ha lo scopo di selezionare, in due gradi di giudizio, il miglior masterplan per la rigenerazione degli scali ferroviari di Milano Farini e Milano San Cristoforo", sottolinea Leopoldo Freyrie, responsabile unico del concorso. "Una missione bella e impegnativa, da realizzare sulla base del Bando e delle Linee Guida, da cui dipende il futuro di una parte di Milano e di tante persone che la abitano e che la abiteranno in futuro", conclude.