FS: ANAS ENTRA NEL GRUPPO, OK AUMENTO CAPITALE DA 2,9 MLD (2)

29 dicembre 2017- 19:00

(AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane, con l’ingresso di Anas a fianco di Rete ferroviaria italiana, si spiega in una nota, ''diventa il primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti, 108 miliardi di euro nei prossimi dieci anni''. Nel gruppo Fs italiane Anas va ad affiancarsi, oltre che a Rfi, anche a Italferr, la controllata operativa in ambito nazionale e internazionale nella progettazione e nell’ingegneria, e alle altre società, fra cui Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, imprese di trasporto (passeggeri e merci) su ferro e gomma. Per Fs, sottolinea il gruppo, ''è una tappa fondamentale nel percorso di attuazione del proprio piano industriale 2017-2026. L’integrazione infrastrutturale è, oltre quella fra le diverse modalità di trasporto, uno dei suoi cinque pilastri''.Per Anas, l’ingresso nel gruppo Fs Italiane costituisce ''un’ulteriore fase del processo di trasformazione già avviato negli ultimi anni'', si afferma. Anas sarà, così, in grado di ''compiere passi decisivi verso quella dimensione di mercato indispensabile per uscire, progressivamente, dal perimetro della pubblica amministrazione''.Il conferimento di Anas a Fs italiane permetterà anche di ''progettare e realizzare strade e ferrovie in modo integrato, riducendo progressivamente gli extra-costi e generando risparmi grazie allo sviluppo coordinato delle opere''. Inoltre, consentirà di condividere know-how e tecnologie, anche per lo sviluppo di progetti innovativi come le smart road, da realizzare in Italia e all’estero.