FS: ARMANI, ORA PARTE GRANDE SFIDA INDUSTRIALE

18 gennaio 2018- 17:27

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Parte una grande sfida industriale per il paese in termini di innovazione Anas da sola non poteva affrontarla". A sottolinearlo è stato il presidente della società delle strade, Gianni Vittorio Armani, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'integrazione di Anas nel gruppo Fs. "Insieme alle Fs si può fare, creando anche opportunità per le imprese del nostro paese che hanno bisogno di questa leadership per vincere la sfida della competizione", ha detto Armani.