5 ottobre 2018- 17:35 Fs: Battisti, priorità pendolari, non focalizzati su partecipazioni finanziarie in altre società

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - Il Gruppo Fs Italiane è fortemente impegnato nel rilancio del trasporto regionale e pendolare, mettendo al centro della filiera industriale le esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi per motivi di lavoro, studio e turismo. Sono le priorità riaffermate dall'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Gianfranco Battisti, a margine dell’incontro con alcuni delegati delle associazioni del settore dei trasporti della Grecia. Altro impegno di Fs, insieme a tutte le società operative, è quello di consolidare la propria competitività e leadership sui servizi alta velocità e su quelli della logistica al servizio del sistema Paese mentre non c'è una focalizzazione a partecipazioni finanziarie in altre società. “Trasporto regionale, alta velocità, logistica e digitalizzazione per nuovi servizi ai clienti pendolari sono le priorità e le sfide industriali messe al centro del prossimo Piano industriale, a cui stiamo lavorando già da agosto”, ha dichiarato Battisti. “Al momento - ha specificato - l’unico interesse è lo sviluppo industriale del Gruppo e non siamo focalizzati a partecipazioni finanziarie in altre società.”