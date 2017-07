FS: BUSITALIA ACQUISISCE OLANDESE QBUZZ

13 luglio 2017- 16:38

Roma, 13 lug. (AdnKronos) - Busitalia acquisisce l'olandese Qbuzz, società di servizi tpl. Il signing dell'operazione è stato firmato oggi a Roma da Busitalia e il closing avverrà al termine dell’iter procedurale e autorizzativo previsto, nonché dopo il via libera da parte dell’Authority Consumer and Market (ACM) olandese. L’accordo è stato siglato da Renato Mazzoncini Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane, Stefano Rossi Amministratore Delegato Busitalia, Bert Groenewegen, per le Ferrovie olandesi e Angelique Magielse Amministratore Delegato di Abellio Nederland. Nei Paesi Bassi Qbuzz, società di proprietà di Abellio Nederland, controllata dalle Ferrovie olandesi, gestisce il trasporto pubblico locale nell’area metropolitana di Ultrecht e nella provincia di Groningen-Drenthe. Qbuzz, uno dei principali operatori del mercato olandese, ha un fatturato di circa di 190 milioni di euro, un parco mezzi di 614 bus (inclusi i bus elettrici) e 26 tram e trasporta 160mila passeggeri al giorno. L’acquisizione di Qbuzz è coerente con il processo di internazionalizzazione del Gruppo FS previsto dal Piano industriale 2017-2026.