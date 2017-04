FS: CDA DELIBERA PRESTITI OBBLIGAZIONARI DA 2,1 MLD

27 aprile 2017- 19:23

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Via libera del consiglio di amministrazione di Fs Italiane all’emissione di prestiti obbligazionari per il valore complessivo di 2,1 miliardi di euro. I proventi così raccolti sul mercato dei capitali di debito andranno a finanziare i fabbisogni previsti per il Gruppo FS Italiane dal Piano industriale 2017-2026. Saranno destinati in particolare alla copertura degli investimenti per l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto regionale e per la media e lunga percorrenza di Trenitalia e per l’infrastruttura AV/AC di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Nell’ambito delle nuove emissioni obbligazionarie, Fs prospetta anche l’emissione dei cosiddetti “green bond”, titoli destinati al finanziamento di progetti con ricadute positive in termini di eco-sostenibilità e rispettosi dei principi internazionali di “investimento responsabile” identificati dalla categoria Environment, Social and Governance (ESG). Il cda ha, inoltre, deliberato l’aggiornamento del Programma Emtn e il suo ampliamento fino ad un massimo di 7 miliardi di euro, rispetto agli attuali 4,5 miliardi. Ampliamento da rendersi effettivo tra la fine del 2017 e il 2018 in linea con la crescente spesa per investimenti prevista dal Piano industriale 2017-2026 del Gruppo. Le emissioni, a valere sul Programma Emtn quotato presso la Borsa valori di Dublino, sono riservate agli investitori istituzionali.