14 febbraio 2019- 13:48 Fs: con Arthemisia, agevolazioni per mostra 'Chagall' a Napoli

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane accompagna gli amanti della cultura alla Basilica della Pietrasanta - Lapis Museum di Napoli, e alle persone che si spostano con Trenitalia riserva l’offerta 2x1 in occasione della mostra dedicata al grande artista russo Marc Chagall, in programma dal 15 febbraio al 30 giugno. I viaggiatori e soci CartaFRECCIA potranno accedere all’esposizione dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, in due al prezzo di uno presentando all’ingresso la Carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, digitale o cartaceo, utilizzato per raggiungere Napoli, con data di emissione precedente al massimo tre giorni rispetto a quella della visita.L’agevolazione è disponibile anche per i clienti regionali in possesso di un abbonamento valido per viaggiare in Campania e per le persone munite di biglietto di corsa semplice - regionale o sovraregionale - utile per raggiungere Napoli il giorno stesso di accesso all’evento museale.La rassegna Chagall. Sogno d’amore rappresenta una straordinaria opportunità per ammirare oltre 150 opere e ripercorrere la traiettoria artistica del pittore dal 1925 fino alla morte. La mostra si divide infatti in cinque sezioni in cui sono riassunti i temi più cari all’artista: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità. Con il sostegno all’esposizione partenopea il Gruppo Fs Italiane, con Trenitalia, conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura e dei principali eventi museali nelle più affascinanti città italiane. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, sociale, turistico ed economico del Paese.