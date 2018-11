2 novembre 2018- 16:42 Fs: con Trenitalia ingresso scontato al Mudec per mostra dedicata a Klee

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - Due biglietti d’ingresso al prezzo di uno per chi visita la mostra dedicata a Paul Klee raggiungendo Milano con le Frecce Trenitalia. Il gruppo Fs Italiane, sostenendo la mostra Paul Klee. Alle origini dell’arte, in programma al Mudec di Milano fino al 3 marzo 2019, offre agli amanti dell’arte la possibilità di viaggiare con la comodità delle Frecce e la convenienza dell’offerta 2x1, riservata ai clienti Trenitalia.I viaggiatori in possesso di CartaFRECCIA potranno accedere alla mostra in due al prezzo di una sola persona presentando la carta fedeltà di Trenitalia e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con il quale hanno raggiunto Milano in una data precedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita. Con il sostegno alla rassegna, che celebra uno degli artisti più rilevanti dell’astrattismo, Ferrovie dello Stato Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura a fianco di grandi istituzioni, favorendo la mobilità degli appassionati con collegamenti nazionali frequenti e capillari a prezzo scontato.Notizie e approfondimenti sugli eventi sostenuti da FS Italiane sono disponibili sui media del Gruppo: i magazine delle Edizioni La Freccia e In Regione, i siti web fsitaliane.it e fsnews.it, FSNews Radio e i profili twitter @fsnews_it e @LeFrecce.