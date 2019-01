16 gennaio 2019- 15:53 Fs: con Trenitalia scooter sharing a prezzo ridotto a Roma e Milano

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Trenitalia, gruppo Fs Italiane, e Zig Zag, società di scooter sharing hanno siglato un accordo che permette a chi viaggia con Frecce, Intercity, Intercity Notte, Eurocity e Euronight di ottenere una speciale riduzione sul prezzo dei voucher per il servizio di scooter sharing attivo a Roma e Milano. L’intesa conferma l’impegno del Gruppo Fs Italiane a favorire una mobilità sempre più efficace e integrata, dal primo all’ultimo miglio, offrendo soluzioni di viaggio a basso impatto ambientale ed economicamente convenienti. Grazie all’accordo è possibile acquistare, in un’unica soluzione, un biglietto da e per Roma o Milano e ottenere uno sconto su due tipologie di voucher da utilizzare tramite l’APP ZigZag: un credito da 10 euro per il noleggio dello scooter al prezzo di 7,50 euro (sconto del 25%) oppure un credito 20 euro al costo di 14,00 euro (sconto del 30%). La soluzione integrata treno+scooter è acquistabile sul sito trenitalia.com, presso le biglietterie e le agenzie partner di Trenitalia.