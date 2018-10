24 ottobre 2018- 13:16 Fs: da Trenitalia offerta per mercatini Natale in Svizzera

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Trenitalia lancia l'offerta per raggiungere i tradizionali mercatini svizzeri: da Milano per Berna, Basilea, Lucerna, Losanna, Montreux e Zurigo. È l’offerta Promo Mercatini che anche quest’anno anticipa l’atmosfera di festa e consente ai clienti Trenitalia (Gruppo FS Italiane) di partire dal capoluogo lombardo in EuroCity e arrivare in Svizzera a prezzi particolarmente vantaggiosi: 25 euro in seconda classe, 45 euro in prima, utilizzando gli oltre 30 collegamenti giornalieri messi a disposizione. Si riconferma così l’iniziativa frutto dell’accordo fra Trenitalia ed Sbb, che permette l’acquisto di biglietti con la speciale promozione per i viaggi dal 22 novembre al 20 dicembre 2018. L’offerta Promo Mercatini, a posti limitati, è disponibile su tutti i canali di vendita Trenitalia fino al prossimo 30 novembre e non prevede modifiche del titolo di viaggio acquistato. Le possibilità per iniziare a organizzare i propri spostamenti natalizi in Svizzera non terminano qui, l’intera offerta internazionale EuroCity in circolazione da domenica 9 dicembre, data di avvio dell’orario invernale, è infatti già prenotabile.