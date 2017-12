FS: DELRIO, AVANTI CON ALTA VELOCITà AL SUD, BUONE NOTIZIE IN QUESTI GIORNI

6 dicembre 2017- 18:03

Roma, (AdnKronos) - "È stato aggiudicato il primo bando per collegare Palermo - Catania in due ore. Si lavora per raddoppiare 38 km. Sempre al Sud si possono far partire i due lotti della Napoli-Bari che erano bloccati dai ricorsi ora finalmente respinti. Collegare le due città metropolitane in due ore cambierà l'economia e le relazioni dei territori". A scriverlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, il quale, in un post su Facebook, parla di "buone notizie in questi giorni per l'alta velocità al Sud"."Abbiamo già inaugurato un pezzo della Napoli-Bari fra Cervaro e Bovino. E la apertura della Stazione di Afragola ha permesso nuovi e più veloci collegamenti con Reggio Calabria che dal 10 dicembre avrà una nuova Freccia. Stiamo finanziando e realizzando un progetto per dotare finalmente il nostro Mezzogiorno di connessioni veloci e per dare nuove opportunità di lavoro. La #curadelferro avanza con pazienza e serietà", sottolinea Delrio.