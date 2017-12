FS: DELRIO, CON INGRESSO ANAS RAGGIUNTO FONDAMENTALE TRAGUARDO

29 dicembre 2017- 18:45

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Nasce oggi un gruppo industriale in grado di contribuire significativamente alla crescita degli investimenti pubblici e alla loro realizzazione rendendo più efficiente e moderno il sistema dei trasporti". Ad affermarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio commentando l'ingresso di Anas nelle Fs."È un fondamentale traguardo che il Governo, insieme al gruppo Fs Italiane e al gruppo Anas -sottolinea Delrio-, ha perseguito con grande impegno e determinazione: l’obiettivo è sempre più connettere l'Italia dando un forte impulso allo sviluppo infrastrutturale del Paese, in base a una pianificazione pluriennale di risorse e opere prioritarie".