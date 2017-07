FS: DELRIO, SU ATAC DECIDE L'AZIONISTA

28 luglio 2017- 11:03

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - "Decide l'azionista e non abbiamo ricevuto alcuna sollecitazione". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine di una conferenza stampa, commenta l'ipotesi di un interesse da parte di Ferrovie dello Stato per Atac, i cui conti sono in dissesto. "Fs fa egregiamente il suo mestiere così come Busitalia. Ma non siamo alla ricerca di contratti", aggiunge Delrio.