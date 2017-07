FS: DIGITAL CONTEST PER MIGLIORI TALENTI IN CORSI LAUREA INGEGNERIA ED ECONOMIA (2)

14 luglio 2017- 17:51

(AdnKronos) - I serious game previsti nella sfida sono l’In-Basket, dove sarà richiesto di organizzare la festa di fine anno della propria Facoltà; il Project Management Business Game, in cui i partecipanti dovranno ideare un progetto di mobilità integrata; e l’Alternative Reality Game, nel quale è richiesto intuito e dimestichezza con i device digitali per farsi strada tra gli indizi che saranno svelati nel corso della prova. I migliori talenti, scelti da FS in base ai punteggi ottenuti sul web, accederanno alla fase finale di due giorni a Roma. Il primo giorno (11 ottobre) con una sharing experience saranno testate le competenze dei giovani talenti selezionati che successivamente incontreranno i top manager del Gruppo e sosterranno colloqui. Nel secondo giorno (12 ottobre) i partecipanti saranno impegnati nello sviluppo di un digital case study, incentrato su uno dei cinque pilastri del Piano industriale 2017-2026 di FS Italiane: digitalizzazione, espansione internazionale, mobilità integrata, infrastrutture integrate, logistica integrata. Una commissione valuterà i lavori, in base a criteri di originalità, fattibilità e sostenibilità delle proposte, e decreterà due gruppi vincitori. I giovani talenti del primo gruppo saranno premiati con un buono di 400 euro per viaggiare con i treni lunga percorrenza di Trenitalia, un soggiorno di due notti in una località a scelta e l’ingresso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Agli studenti e laureati del secondo gruppo sarà, invece, consegnato un buono di 300 euro per viaggiare con Trenitalia.