24 settembre 2018- 13:00 Fs: Filt, altissime adesioni sciopero servizi in appalto

Roma, 24 SET. (AdnKronos) - Sono altissime, fino al 100% in alcuni territori, le adesioni allo sciopero degli addetti ai servizi ferroviari in appalto di pulizia dei treni e delle e delle stazioni, della ristorazione a bordo treno e accompagnamento sui vagoni notte. Lo affermano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl TAF e Fast Confsal, le sigle che hanno proclamato l'astensione dal lavoro."Sono in corso presidi in molte stazioni e città tra cui Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Bari e Paola, dove sono a rischio centinaia di posti di lavoro a causa dell’esaurimento degli ammortizzatori sociali”, dicono i sindacati. “Al Ministero del Lavoro - spiegano le organizzazioni sindacali - spetta il compito di risolvere la questione degli ammortizzatori che scadono oggi ed alle Fs Italiane di attivarsi affinché tali situazioni di crisi occupazionale possano trovare fattive e definitive soluzioni”.