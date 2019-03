18 marzo 2019- 16:00 Fs: Filt, con accordo passo avanti per ricambio generazionale

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - “E' stato atto un ulteriore passo in avanti nel processo, ormai indispensabile, di ricambio generazionale”. E' quanto afferma la Filt-Cgil commentando l'accordo raggiunto con Trenitalia su 1000 nuove assunzioni. “L’accordo odierno - spiega - segue quello nel settore della manutenzione delle infrastrutture di Rfi e riguarda qualifiche delicate e di grande responsabilità che hanno subito gli effetti negativi della riforma Fornero, con lavoratori che si sono visti aumentare i limiti per l’accesso alla pensione da 58 a 67 anni con gravi ripercussioni di carattere personale, che, oggi, alla luce del nuovo accordo possono collocarsi in pensione, ricorrendo al fondo straordinario e all'intesa sul ricambio generazionale”. “Una parte delle assunzioni - afferma la Filt - saranno destinate agli addetti dei servizi commerciali ed a quelli della manutenzione dei rotabili. Oltre le mille assunzioni definite oggi ne verranno previste ulteriori che saranno legate alle uscite dovute a quota 100".