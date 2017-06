FS: FIRST TRENITALIA WEST COAST RAIL FINALISTA IN GARA PER WEST COAST INGLESE (2)

22 giugno 2017- 11:08

(AdnKronos) - "Dopo l'acquisizione di c2c e il primato conquistato di recente per la migliore performance su 23 imprese ferroviarie operative nel Regno Unito, siamo sempre più motivati a sviluppare la nostra presenza nel mercato britannico, forti delle nostre competenza. Insieme a FirstGroup ci concentreremo su un’offerta che migliori la customer experience con proposte innovative per i passeggeri della West Coast e dell’HS2, affinché possano ottenere il massimo dei benefici dai nostri servizi", ha concluso l’ad di Trenitalia."Siamo convinti - ha commentato Steve Montgomery, Managing Director di First Rail - che, grazie al nostro buon posizionamento e a quello del nostro partner, potremo offrire nuove proposte ai clienti sulla rotta della West Coast inglese e avremo l’opportunità di progettare nuovi servizi sulla rete High Speed 2". Il nostro partner Trenitalia, ha concluso, "è uno degli operatori ferroviari più importanti d'Europa e le sue competenze nei servizi a lunga percorrenza, anche su linee ad alta velocità, completano la nostra expertise per i futuri collegamenti ferroviari sulla West Coast".