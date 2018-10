5 ottobre 2018- 17:17 Fs: Fit, 11 ottobre incontro su Mercitalia, vogliamo conoscere numeri

Roma, 5 ott. (AdnKronos) - “Confermiamo che l’11 ottobre avremo un incontro con l’amministratore delegato del polo Mercitalia: vogliamo conoscere i numeri della nuova società e quale futuro le si prospetta”. A dichiararlo è Salvatore Pellecchia, segretario generale aggiunto della Fit-Cisl, in merito al polo Mercitalia del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, "all’interno del quale - dice - è presente anche Mercitalia Rail, il cui gruppo dirigente è lo stesso che ha gestito la ex Divisione Cargo di Trenitalia". “Questa azienda, nata nel 2017, ha goduto di forti investimenti iniziali, senza precedenti nel settore, e di nuovi strumenti contrattuali. Ci aspettiamo quindi un’inversione di tendenza rispetto al recente passato in termini sia di efficienza che di posizionamento sul mercato", spiega Gaetano Riccio, coordinatore nazionale della Fit-Cisl per la Mobilità ferroviaria. “Data la ripresa economica in corso, seppur timida, ci aspettiamo numeri positivi, a partire proprio da Mercitalia Rail. Inoltre attendiamo notizie relative al primo treno merci che userà la linea AV/AC, chiamato Fast, la cui messa in circolazione è stata annunciata per la seconda metà di ottobre, atteso che per migliorare i cosiddetti tempi di resa, per i treni merci, non è fondamentale la velocità di linea ma quella commerciale, che tiene conto cioè anche delle soste lungo il percorso”, conclude Pellecchia.