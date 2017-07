FS: FIT, BENE CONTI SEMESTRE, PIù INVESTIMENTI PER SICUREZZA

28 luglio 2017- 14:41

Roma, 28 lug. (AdnKronos) - “Apprendiamo con soddisfazione che i ricavi e i margini siano in aumento per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Queste notizie positive ci dicono che Fs deve investire di più in alcuni ambiti determinanti”. A dichiararlo è la Fit-Cisl commentando i risultati semestrali del gruppo. “Innanzitutto torniamo a chiedere inteventi per assicurare l'incolumità fisica degli operatori – spiega il sindacato – Il personale viaggiante e di front-line troppo spesso è esposto a aggressioni verbali e fisiche: questo a tutela sia dei lavoratori sia dei passeggeri". "A questo proposito abbiamo scritto al Ministro degli Interni Minniti perché sappiamo che la soluzione non può essere in capo alle sole aziende (Rfi, Trenitalia, Centostazioni e Grandi Stazioni) e attendiamo di essere convocati. Altro capitolo è quello dei servizi accessori: dati alla mano i passeggeri apprezzano molto la ristorazione a bordo treno e i dati dicono che il cliente sceglie le Frecce anche perché trova a bordo il bar e servizi di ristorazione di buon livello. E allora non capiamo le ragioni del downgrade di questo servizio, a causa del quale un centinaio di lavoratori a tempo inteterminato sono stati lasciati a casa da alcuni mesi. Auspichiamo il ripristino della ristorazione com’era prima e il reintegro dei dipendenti lasciati a casa”, conclude la Fit.