FS: FIT, BUSITALIA RIPRISTINI CORRETTE RELAZIONI INDUSTRIALI

14 luglio 2017- 17:28

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - “Le incongruenze tra gli interventi previsti nell’ambito del piano industriale del gruppo Fsi in merito alla società Busitalia e la realtà dei fatti restano gravi”. Ad affermarlo, in una nota, è la Fit-Cisl, ribadendo la richiesta di un incontro urgente all’azienda. “Busitalia- prosegue la Fit - non è altro che la somma di aziende locali, invece che il nuovo soggetto leader nazionale che avrebbe dovuto essere. Somma di aziende che operano autonomamente senza una visione industriale nazionale"."Inoltre - prosegue la Fit - riscontriamo gravi questioni relative all’applicazione del contratto aziendale nazionale: la questione irrisolta del premio di risultato; la mancata convocazione del costituito Comitato Pari Opportunità; l’incompiuta verifica dei servizi dati in affidamento o subaffidati all’esterno; il recepimento dell’accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016; le difficoltose relazioni industriali in alcune realtà locali”.