FS: FIT, CONTRO AGGRESSIONI AGGIORNARE NORME PER TUTELA LAVORATORI (2)

20 gennaio 2018- 11:53

(AdnKronos) - "La maggior parte delle aggressioni avviene da parte di chi si rifiuta di pagare il biglietto. È chiaro che bisogna aggiornare la normativa, che è ferma a quando il fenomeno era più marginale, dando più tutele ai ferrovieri e agli autoferrotranvieri, che, lo ricordiamo, sono pubblici ufficiali quando controllano i biglietti. Chiediamo - dice Pellecchia - anche altre misure come più personale e ausili tecnologici adeguati. Sappiamo anche che occorre un cambio di mentalità rispetto alla “cosa pubblica”: per questo abbiamo indetto la seconda edizione di Sono Stato io, concorso rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per educarli al rispetto dei mezzi pubblici di trasporto e di chi ci lavora www.sonostatoio.com".