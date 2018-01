FS: FIT-CISL, AZIENDA CI CONVOCHI SU RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE

31 gennaio 2018- 12:28

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - "Abbiamo inviato una lettera al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per chiedere un incontro per capire perché e con quali finalità sta costituendo nuove società e acquisendone altre". Ad affermarlo in una nota è la Fit-Cisl."Non abbiamo, come previsto, informazioni preventive su questi processi - prosegue il sindacato - né nella sede di partecipazione introdotta con il rinnovo del contratto aziendale nel 2016 né in coerenza con il sistema vigente di relazioni sindacali. Auspichiamo dunque una rapida convocazione su questo tema, anche perché vorremmo chiedere notizie su quantità, tipologia e costi delle consulenze attivate dal gruppo e dalle sue varie società".