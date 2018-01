FS: 'FRECCIAROSSA' SBARCA SU FACEBOOK

17 gennaio 2018- 18:31

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - Frecciarossa sempre più social. Sbarca su Facebook con la sua pagina ufficiale il treno fiore all’occhiello della flotta Trenitalia, inaugurando così un modo ancora più diretto e veloce per comunicare e confrontarsi con i propri clienti, curiosi, appassionati, condividendo le principali notizie ed eventi di un brand entrato ormai nell’immaginario popolare e divenuto per il Belpaese sinonimo di italianità, affidabilità e avanguardia nel trasporto collettivo. A poco più di 24 ore dalla sua inaugurazione la nuova pagina Facebook FrecciarossaOfficial ha già ricevuto oltre 40mila like. Attraverso questo spazio sarà anche possibile raccogliere i preziosi contributi e suggerimenti di viaggiatori e singoli cittadini interessati a un servizio che nel corso degli ultimi anni ha cambiato in meglio la vita lavorativa e il tempo libero di italiani e turisti.