FS: FRECCIAROSSA TRENO UFFICIALE NAZIONALI CALCIO

5 giugno 2017- 18:47

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Il calcio italiano si muove ad Alta Velocità: il Frecciarossa di Trenitalia è il treno ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio. Si rinnova l’accordo siglato fra Trenitalia e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), che prevede, fino a tutto il 2018, il privilegiato utilizzo del Frecciarossa per le trasferte interne di tutte le squadre nazionali, da quella maggiore, maschile e femminile, alle giovanili. A ciò si aggiunge il condiviso obiettivo di individuare, in occasione delle partite della Nazionale A, le migliori promozioni Trenitalia per consentire ai tifosi di raggiungere la sede dell’incontro viaggiando in maniera comoda e conveniente. “Siamo orgogliosi di essere il treno ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio e di accompagnare la Nazionale A nel cammino di qualificazione verso Russia 2018”, ha detto Barbara Morgante, amministratore delegato di Trenitalia. “Oltre all’ormai consolidata partnership con le 10 squadre di calcio delle città servite dall’Alta Velocità - ha proseguito Morgante - l’accordo con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha scelto il Frecciarossa per gli spostamenti in treno in Italia fino alla fine del 2018, conferma e rafforza il nostro impegno a servizio del Paese e delle sue energie più vive”.