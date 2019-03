4 marzo 2019- 17:42 Fs: gruppo premiato due volte per innovazione e recruiting

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Fs Italiane è tra i principali gruppi industriali italiani per l’innovazione e l’esperienza di ricerca di lavoro online. Il gruppo, infatti, è risultato campione di innovazione al Premio dei Premi 2018 e ha conquistato il primo posto nel Ranking generale stilato dalla società svedese di talent communication Potential Park per la migliore esperienza di ricerca di lavoro online. I due riconoscimenti confermano da un lato l’impegno di FS Italiane per affermare la centralità delle persone, vera forza dell’azienda e risorsa fondamentale per la crescita del Gruppo, dall’altro, il ruolo dell’innovazione quale strumento ideale per migliorare la sostenibilità dei processi industriali. In particolare, il programma Innovate è stato selezionato dalla giuria del Premio dei Premi tra le iniziative più innovative realizzate dai gruppi industriali italiani di respiro internazionale ed è stato premiato oggi a Palazzo Madama, alla presenza del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati