4 marzo 2019- 17:42 Fs: gruppo premiato due volte per innovazione e recruiting (2)

(AdnKronos) - .Nato all’interno di FS Italiane per sviluppare nuove idee di business, il programma di imprenditorialità aziendale Innovate è stato avviato a maggio 2018 con il lancio di una call for ideas e contributors tra i dipendenti. Tra le oltre mille idee raccolte e le quasi 700 candidature di supporter operativi per lo sviluppo delle idee, a dicembre 2018 è stato premiato il progetto Tresure Co-Island, che prevede la riqualificazione e trasformazione del patrimonio immobiliare di FS Italiane, non più funzionale alle attività ferroviarie, in spazi di co-working dal layout innovativo. Il Gruppo, inoltre, si è posizionato al primo posto nella classifica della società svedese Potential Park come l’azienda più apprezzata da studenti e neolaureati per la migliore esperienza di ricerca di lavoro online. FS Italiane, infatti, è risultata prima nel ranking generale fra le 50 aziende nazionali, su oltre 730 globali, e ha scalato la classifica nelle categorie Career Website e Mobile, per l’uso semplice e chiaro della sezione “Lavora con noi” del sito web fsitaliane.it sia da desktop sia da device mobili.