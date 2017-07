FS: IN 1° SEM. RICAVI + 7,2% A 4,6 MLD, UTILE A 273 MLN

27 luglio 2017- 18:08

Roma, 27 lug. (AdnKronos) - Ricavi in crescita per il gruppo Fs nel primi sei mesi del 2017. Rispetto al primo semestre 2016, i ricavi operativi salgono a 4,6 miliardi di euro con un incremento complessivo di 304 milioni di euro (+7,2%), cui si accompagna la sensibile crescita (+3,4%) del margine operativo lordo (ebitda), segno evidente, sottolinea la società in una nota, della buona tenuta operativa dei business del gruppo. L'utile netto del periodo si attesa a 273 milioni di euro, in lieve flessione rispetto allo stesso semestre del 2016 dovuta all'andamento degli ammortamenti a fronte degli investimenti previsti e realizzati.E' quanto emerge dalla relazione finanziaria semestrale del gruppo, approvata oggi dal cda di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gioia Ghezzi.Allo sviluppo del fatturato contribuiscono, oltre al normale processo di gestione operativa, anche le operazioni societarie, tra le quali spiccano l’acquisizione della società inglese c2c Ltd, che collega la città di Londra con la regione dell’Essex, e l’ampliamento del gruppo Busitalia, sia in termini di volumi che di operatività, attraverso la Busitalia Campania, operativa dall’1 gennaio 2017, e la costituzione della Busitalia Simet nei servizi gomma di lunga percorrenza (con il brand Busitalia Fast). Tutto questo in linea con gli obiettivi di integrazione modale e di internazionalizzazione previsti dal Piano Industriale di Gruppo 2017-2026.