FS: IN 1° SEM. RICAVI + 7,2% A 4,6 MLD, UTILE A 273 MLN (3)

27 luglio 2017- 18:08

(AdnKronos) - L’ebitda del Gruppo si incrementa attestandosi a 1,04 miliardi di euro (+34 milioni di euro confrontato con il primo semestre 2016) con un ebitda Margin del 22,82%. L’ebit passa da 344 milioni di euro nel primo semestre del 2016 a 339 milioni di euro nel primo semestre del 2017, facendo registrare una lieve flessione di 5 milioni di euro (-1,5%) e un EBIT Margin del 7,44%, a seguito dell’andamento degli ammortamenti che aumentano, in linea con le previsioni, di 44 milioni di euro, a fronte dei rilevanti investimenti previsti e realizzati. Gli investimenti continuano a rappresentare un elemento distintivo del Gruppo che, insieme all’analisi delle nuove opportunità offerte dal mercato in termini di integrazione, consentiranno il sostegno della domanda interna e dell’occupazione continuando a confermarsi volano di spinta della crescita dell’economia italiana. In tale ambito si ricordano l’importante tappa raggiunta dal Gruppo con la recente inaugurazione della stazione Napoli Afragola, la cosiddetta “Porta del Sud”, ideata con l’obiettivo di ottenere notevoli riduzioni di tempo nei collegamenti con il Sud Italia, nonché l’attivazione del raddoppio fra Cervaro e Bovino, il primo tratto della nuova linea Napoli – Bari