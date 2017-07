FS: IN 1° SEM. RICAVI + 7,2% A 4,6 MLD, UTILE A 273 MLN (4)

27 luglio 2017- 18:08

(AdnKronos) - Il Gruppo mantiene un elevato livello di solidità finanziaria con mezzi propri che al 30 giugno 2017 si avvicinano ai 38,4 miliardi di euro mentre la posizione finanziaria netta, sulla quale nel periodo ha inciso un nuovo, importante collocamento di obbligazioni per un miliardo di euro, si attesta a 8,07 miliardi di euro. Il numero complessivo del personale passa da 70.180 a 71.581 unità, principalmente per effetto di nuove assunzioni e acquisizioni societarie. Contribuiscono ancora una volta in positivo alla performance del primo semestre 2017 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane tutti i settori operativi. In particolare il Trasporto – in cui la società leader è Trenitalia seguita dai gruppi Mercitalia e Busitalia, rispettivamente nei business del trasporto merci e su gomma, e Netinera Deutschland, operativa in Germania – con un risultato netto realizzato nel periodo pari a 79 milioni di euro, e dell’infrastruttura – con Rete Ferroviaria Italiana come prima entità operativa seguita da Italferr nel settore dell’engineering – che vede chiudere il primo semestre in positivo per 169 milioni di euro.