FS: INCARICATO ARRANGERS PROGRAMMA EMTN PER ROADSHOW PANEUROPEO

7 giugno 2017- 18:37

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - Fs ha incaricato Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit, in qualità di Arrangers del Programma Emtn, di organizzare un roadshow costituito da una serie di incontri paneuropei, che inizieranno il 12 giugno 2017 per verificare l’interesse degli investitori in relazione a un’emissione di Reg S senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro) a valere sul Programma Emtn. L’emissione delle notes, in una o due tranches, con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 5-12 anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato.Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).Gli incontri del roadshow saranno organizzati come segue: 12 giugno, Londra (1-1s; Global Call; 1-1s; Group Presentation); 13 giugno, Londra AM (1-1s); 14 giugno, Milano (1-1s; Group Presentation); 15 giugno, Parigi (1-1s; Group Presentation); 16 giugno, Calls Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di Arrangers nell’ambito del Programma Emtn.Fs nominerà i Joint Lead Managers per l’emissione delle notes in seguito a una RFP che verrà inviata a valle del roadshow. Le notes saranno soggette a stabilisation regulations, Fca/Icma incluse.