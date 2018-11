6 novembre 2018- 18:14 Fs: insieme con Cip per persone a ridotta mobilità

Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Favorire la piena accessibilità alle persone a ridotta mobilità e con disabilità nelle stazioni ferroviarie, a bordo treno e nelle attività sportive attraverso campagne di comunicazione e informazione dedicate. Questo il principale obiettivo della collaborazione avviata dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) e Fs Italiane attraverso il Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi a Roma, in occasione della presentazione del Festival della Cultura paralimpica, da Luca Pancalli presidente Cip e Gianfranco Battisti amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs Italiane. Le attività del Comitato Italiano Paralimpico, insieme alle Entità Sportive Paralimpiche del CIP, e del Gruppo FS Italiane, attraverso le principali società operative, avranno un unico scopo: favorire la parità e l’uguaglianza nell’accesso ai servizi ferroviari e alle pratiche sportive. Per questo motivo CIP e FS Italiane metteranno a disposizione know-how e risorse per promuovere l’importanza dell’attività sportiva anche per le persone a ridotta mobilità e con disabilità e far conoscere le numerose opportunità offerte dallo sport paralimpico. L’accordo è il proseguimento della collaborazione avviata nel 2017 in occasione della presentazione degli “Ambasciatori dello Sport Paralimpico” del CIP. Iniziativa, sostenuta da FS Italiane, che vede gli atleti più rappresentativi del movimento paralimpico italiano impegnati a promuovere nelle scuole, nelle Unità spinali ospedaliere e in altri contesti pubblici, lo sport come strumento di promozione culturale e di integrazione sociale.