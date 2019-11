6 novembre 2019- 19:39 Fs: interrogazione Iv, 'M5s difende nominato da Toninelli, governo chiarisca'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Ci fa piacere che Coltorti difenda il nominato da Toninelli, amministratore delegato generale del Gruppo di FS italiane, ma siamo affezionati all’idea che il Governo debba rispondere sui fatti esposti nell’interrogazione, non sulle idee del Movimento 5 Stelle”. Così Luciano Nobili e Raffaella Paita, deputati di Italia Viva e firmatari dell’interrogazione ai ministri dei trasporti e dell’economia, replicano al presidente della commissione Lavori Pubblici del Senato Mauro Coltorti.“Vogliamo una risposta alle domande che abbiamo posto. I fatti in questione appaiono rilevanti e – concludono Nobili e Paita - necessitano di una risposta, non per noi, ma per gli italiani che hanno il diritto di sapere. Noi siamo sempre per la trasparenza. Non a fasi alterne”.