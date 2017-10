FS: LANCIA OFFERTA PER MOSTRA 'MIRò! SOGNO E COLORE'

3 ottobre 2017- 18:41

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - Offerta 2X1 per i clienti di Trenitalia che visiteranno la mostra Miró! Sogno e colore, in programma a Palazzo Chiablese di Torino dal 4 ottobre al 14 gennaio. Ai clienti della società di trasporto del Gruppo Fs Italiane è infatti riservata una particolare promozione dedicata all’esposizione che ospiterà 130 opere, quasi tutti olii di grande formato, prodotte negli ultimi trent’anni di vita dell’artista catalano. I viaggiatori possessori di CartaFRECCIA potranno accedere alla mostra in due al prezzo di una sola persona presentando la Carta e il biglietto delle Frecce, in formato digitale o cartaceo, con destinazione Torino. Per usufruire dell’offerta 2X1, valida dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, è necessario che i biglietti del treno abbiano una data di emissione antecedente al massimo di tre giorni rispetto a quelli della visita alla mostra. La promozione è valida anche per i clienti del trasporto regionale forniti di un abbonamento Trenitalia e di documento di identità. Con il sostegno alla rassegna torinese' Miró! Sogno e colore' Ferrovie dello Stato Italiane conferma il proprio impegno a favore del mondo della cultura a fianco di grandi istituzioni. Una vocazione naturale per un’azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile ed economico del Paese, che conta oggi oltre 74.200 dipendenti e trasporta ogni anno 600 milioni di passeggeri su un network ferroviario di oltre 16.700 chilometri, di cui 1.000 ad alta velocità.