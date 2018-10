11 ottobre 2018- 15:09 Fs: 'L'Italia del treno', la storia raccontata dal finestrino

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - La storia d’Italia raccontata da una prospettiva particolare, il finestrino del treno. E’ il filo conduttore della docu-serie L’Italia del Treno, un progetto innovativo di Fondazione FS Italiane (Gruppo FS Italiane) e History che descrive il Belpaese come mai è stato presentato in televisione, raccontando in cinque episodi come il treno ha cambiato il nostro modo di vivere e di viaggiare. La docu-serie L’Italia del Treno è stata presentata, oggi a Roma, in anteprima nella sede del Gruppo FS Italiane, da Gianfranco Battisti amministratore delegato e Direttore Generale Gruppo FS Italiane, Mauro Moretti presidente Fondazione FS Italiane, Luigi Cantamessa Direttore Generale Fondazione FS Italiane, Riccardo Pozzi Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Gruppo FS Italiane, Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido (i conduttori della serie) e Simone D’Amelio Bonelli Content&Creative Director di A+E Networks Italia. L’Italia del Treno, in onda dal 22 ottobre (ore 21.50), è stata realizzata da Stand By Me per A+E Networks Italia. La regia è di Paolo Malizia, che è autore insieme a Tommaso Vecchio, Simona Ercolani è produttore creativo e Fabrizio Forner produttore esecutivo. Per ripercorrere la storia dell’Italia in movimento, Fondazione FS Italiane ha messo a disposizione di History (canale 407 della piattaforma Sky) il proprio vasto archivio audiovisivo.