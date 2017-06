FS: MAIN SPONSOR PREMIO NAZIONALE INNOVAZIONE

21 giugno 2017- 11:51

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Fs Italiane ancora alleata dei giovani digitali per supportare la crescita di nuove idee e promuovere il talento. Dopo aver ospitato alla stazione Roma Tiburtina il TEDxTiburtino, prende il via una nuova iniziativa per continuare il dialogo con i giovani più innovativi e creativi. Con PNICube, l’Associazione Italiana degli incubatori universitari e delle business plan competition locali (StartCup), Fs Italiane vuole supportare concretamente la nascita di nuove start up e stimolare la crescita di nuove imprese. Giovani e digitali sono il target primario per Fs Italiane verso una mobilità condivisa, multimodale e attenta all’ambiente; PNICube è un abilitatore del confronto e una fonte qualificata di nuovi stimoli. L’accordo prevede la co-partecipazione di Fs Italiane al Premio Nazionale dell’Innovazione, la business plan competition di PNICube, giunta alla 15esima edizione, in programma il 30 novembre e 1 dicembre 2017 a Napoli. Il Premio si articola in due fasi. Nella prima, fino a ottobre 2017, i migliori 60 progetti hi-tech delle “StartCup” in gara saranno selezionati con un tour di 15 tappe nelle regioni italiane. I progetti sono suddivisi in quattro categorie: Life Sciences, Cleantech & Energy, Industrial e Ict.