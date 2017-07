FS: MAZZONCINI, +20% PASSEGGERI BUSITALIA FAST IN PRIMI MESI ATTIVITà(2)

13 luglio 2017- 14:39

(AdnKronos) - "Era necessario entrare in questo business. Sarebbe stata assurdo lasciare questa opzione a Flixbus", ha evidenziato Mazzoncini soffermandosi sulla crescita dell'operatore tedesco che ora trasporta 3 milioni di passeggeri. Poi, "l'acquisizione di Megabus da parte di Flixbus è stata stupefacente e questo ha aumentato il nostro livello di allarme". "Abbiamo cominciato ad esaminare il mercato italiano dove ci sono aziende storiche industrialmente ben radicate ma che commercialmente sono ben al di sotto della soglia dimensionale di Flixbus", ha spiegato il numero uno delle Fs. "Abbiamo quindi voluto mettere insieme la nostra capacità con chi opera in questo settore. Abbiamo così costituito la joint venture con Simet ed è nata Busitalia Fast che è un valido concorrente di Flixbus". "Per una volta - ha poi osservato Mazzoncini - è bello non essere incumbent sul mercato ma essere un new comer". E, ha voluto mettere in chiaro il top manager, "non siamo stati certo noi, come abbiamo sentito da alcune battute, a volere le norme anti Flixbus. Anzi, la nostra strategia è stata diametralmente opposta". E, ha aggiunto, "siamo stati presi in contropiede dal rischio di scomparsa di un competitor. Siamo convinti che le norme che portano a una riduzione di efficacia per i clienti siano sbagliate. Mi auguro che Flixbus continui ad operare".